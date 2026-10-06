در پنجاه‌وششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضا و سرکردگان گروهک منافقین، شماری از افرادی که در رژه خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در کرج حضور داشتند، با حضور در دادگاه، شکایت خود را از این گروهک مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پنجاه‌وششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضا و سرکردگان گروهک منافقین برگزار شد و در جریان این جلسه، برخی افراد مرتبط با رژه جنجالی کرج نیز برای طرح شکایت از این گروهک در دادگاه حضور یافتند.

این افراد دو ماه گذشته در ارتباط با یک رژه موتوری و خودرویی در کرج بازداشت شده بودند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، افراد حاضر در این مراسم اعلام کرده بودند که برای تهیه فیلم یک جشن تولد و در قبال دریافت دستمزد در این برنامه شرکت کرده‌اند و از ارتباط سفارش‌دهنده با گروهک منافقین اطلاعی نداشته‌اند.

همچنین در جریان بررسی این پرونده اعلام شده بود تصاویر ضبط‌شده پس از فیلمبرداری، با انجام ویرایش و افزودن تصاویر و پرچم‌های منتسب به منافقین تغییر کرده و نسخه‌ای متفاوت از مراسم اولیه منتشر شده است.

اکنون موضوع این رژه و نحوه استفاده از تصاویر آن نیز در چارچوب رسیدگی قضایی به پرونده اعضا و سرکردگان گروهک منافقین در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است.