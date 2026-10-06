مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان‌غربی از تهیه و توزیع بسته های تحصیلی برای ۲۶ هزار دانش‌آموز تحت پوشش این نهاد خبرداد.

تهیه و توزیع ۲۶ هزار بسته تحصیلی برای دانش‌آموزان نیازمند در آذربایجان غربی

تهیه و توزیع ۲۶ هزار بسته تحصیلی برای دانش‌آموزان نیازمند در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان‌غربی گفت: جشن عاطفه‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و تأمین بخشی از نیاز‌های تحصیلی آنان برگزار می‌شود.

مهرداد محمدزاده افزود: ۲۶ هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد استان هستند و ۲۶ هزار بسته تحصیلی نیز برای دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد استان تهیه شده و در میان آنان توزیع می‌شود.

همچنین وی از تحقق پیش‌بینی مشارکت ۸۰ میلیارد تومانی مردم نیکوکار استان در جشن عاطفه‌های امسال خبر داد.