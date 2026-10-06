نشست مشترک استانداران کرمان و فارس با محوریت برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری همایش ملی «خواجوی کرمانی» در محل سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ در نشست مشترک استانداران کرمان و فارس چارچوب همکاری‌های مشترک دو استان برای برگزاری این رویداد فرهنگی و ادبی مورد بررسی قرار گرفت و تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان استانداران کرمان و فارس و شهرداران کرمان و شیراز به امضا رسید.

بر اساس مصوبات این جلسه، همایش «خواجوی کرمانی» در آبان‌ماه سال ۱۴۰۷ به میزبانی مشترک شهر‌های کرمان و شیراز برگزار خواهد شد و پیش‌همایش این رویداد نیز در هفته نخست بهمن‌ماه سال جاری در کرمان برگزار می‌شود.

استاندار کرمان در این نشست با اشاره به جایگاه خواجوی کرمانی در تاریخ و فرهنگ ایران، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در استان برای توجه به ابعاد هویتی و فرهنگی این شاعر برجسته ارائه کرد و برنامه‌های کرمان برای تجلیل و معرفی هرچه بیشتر شخصیت، آثار و میراث ادبی خواجوی کرمانی را تشریح کرد.

محمدعلی طالبی همچنین با اشاره به برنامه استان برای طراحی و احداث یادمان خواجوی کرمانی در شهر کرمان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری مرتبط با این شاعر نامدار در مسیر تقویت هویت تاریخی و فرهنگی کرمان تأکید کرد.

در این نشست، بر توسعه همکاری‌های مشترک میان کرمان و فارس، استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و دانشگاهی دو استان و ایجاد زمینه برای معرفی جایگاه خواجوی کرمانی در فرهنگ و ادبیات ایران تأکید شد.

خواجوی کرمانی، شاعر نامدار قرن هشتم هجری، پیوندی تاریخی با دو شهر کرمان و شیراز دارد و برگزاری این رویداد مشترک، زمینه‌ای برای تقویت همکاری‌های فرهنگی میان دو استان و معرفی ظرفیت‌های ادبی و تاریخی این دو شهر خواهد بود.