به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حیدر داودیان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: تحقق مدیریت مشارکتی آب، بدون حضور و همراهی کشاورزان و تشکل‌های مردمی امکان‌پذیر نیست.

وی در همایش مدیریت آب و تشکل‌های حکمرانی که در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر برگزار شد، با اشاره به تأکید قانون برنامه هفتم توسعه بر مدیریت مشارکتی آب اظهار داشت: در ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف به حرکت در مسیر مدیریت مشارکتی آب شده است.

وی افزود: برای رسیدن به مدیریت مشارکتی و مدیریت صحیح مصرف آب، نیازمند شکل‌گیری و تقویت تشکل‌هایی هستیم که با همراهی خود کشاورزان، زمینه مدیریت منابع آب و جلوگیری از مصرف بی‌رویه را فراهم کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه کشاورزان باید در تصمیم‌گیری و مدیریت منابع آب نقش‌آفرین باشند، تصریح کرد: مشارکت واقعی بهره‌برداران می‌تواند به استفاده بهینه از منابع محدود آب و پایداری بخش کشاورزی کمک کند.

داوودیان همچنین برگزاری این همایش در بهشهر را به تأمین آب بخش کشاورزی شرق مازندران مرتبط دانست و گفت: امروز به شکرانه بهره‌برداری از سد گلورد و تأمین آب شالیزار‌های شرق مازندران، این همایش با هدف تقویت مدیریت مشارکتی آب و افزایش نقش تشکل‌ها برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت آب تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست و برای عبور از شرایط کم‌آبی، همکاری و مشارکت همه ذی‌نفعان، به‌ویژه کشاورزان، ضروری است.

اسدالله تیموری یانسری رئیس جهاد کشاورزی مازندران نیز در همایش مدیریت مشارکتی آب با تأکید بر ضرورت همراهی و مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آبی گفت: کشاورزان باید نظام‌مند و منسجم باشند تا بتوان با مشارکت آنان، منابع آب را به شکل اصولی و پایدار مدیریت کرد.

وی با اشاره به اهمیت نقش کشاورزان در مدیریت مصرف آب افزود: مدیریت آب بدون حضور و مشارکت واقعی بهره‌برداران بخش کشاورزی امکان‌پذیر نیست و باید کشاورزان در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌های مدیریت آب نقش مؤثری داشته باشند.

حامدی فرماندار بهشهر هم در این برنامه طی سخنانی گفت: آموزش و نظارت؛ دو بال مدیریت آب در شرق مازندران فرماندار بهشهر در نشست مدیریت مشارکتی آب، با تأکید بر ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف و مدیریت منابع آبی گفت: با توجه به شرایط کم‌آبی در شرق مازندران، مدیریت صحیح منابع آب و مشارکت کشاورزان بیش از گذشته اهمیت دارد.

حامدی با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر شبکه توزیع آب افزود: باید با برنامه‌ریزی و نظارت مستمر، از هدررفت منابع آب جلوگیری و توزیع آب به شکل عادلانه و اصولی انجام شود.

وی تأکید کرد: آموزش بهره‌برداران، مشارکت کشاورزان و نظارت بر شبکه توزیع، از الزامات مدیریت پایدار آب در منطقه است.