رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: نیرو‌های پلیس در حوادث و بلایای مختلف و به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه در کنار نیرو‌های امدادی به خدمت‌رسانی مشغول بودند.

تأکید بر هم افزایی هلال احمر و پلیس در خدمت به مردم

تأکید بر هم افزایی هلال احمر و پلیس در خدمت به مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، با تبریک هفته انتظامی و قدردانی از کارکنان پلیس گفت: در هلال احمر در کنار نیرو‌های انتظامی برای خدمت‌رسانی به مردم و حفظ سلامت آنها همکاری می‌کنیم و لازم می‌دانم از زحمات و خدمات نیرو‌های پلیس تشکر و قدردانی کنم.

وی با اشاره به شرایط دشوار خدمت نیرو‌های انتظامی تصریح کرد: مردم شاید همیشه از نزدیک شاهد زحمات و مشکلاتی که نیرو‌های پلیس در گرما، سرما، حوادث و بحران‌ها تحمل می‌کنند نباشند، اما حضور این عزیزان همواره برای مردم برکت، امنیت و آرامش به همراه داشته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: در حوادث و بحران‌های مختلف، از نزدیک شاهد حماسه خدمت نیرو‌های انتظامی بوده‌ام و به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، حضور مردانه، شجاعانه و مسئولانه نیرو‌های پلیس نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش کشور داشت.

کولیوند با اشاره به حملات دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: در شرایطی که مراکز مختلف کشور هدف حملات وحشیانه دشمن قرار می‌گرفت، ما در داخل کشور با مشکل امنیتی مواجه نشدیم و این مسئله حاصل حضور مقتدرانه و شجاعانه نیرو‌های انتظامی بود.

وی گفت: نیرو‌های پلیس در آن شرایط دشوار در کنار مردم حضور داشتند و اجازه ندادند امنیت و نظم کشور دچار خدشه شود. این حماسه خدمت و فداکاری نیرو‌های انتظامی شایسته تقدیر است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به بازدید یکی از مسئولان سازمان ملل و صلیب سرخ از مناطق آسیب‌دیده در جریان جنگ تصریح کرد: در یکی از این بازدیدها، بخش‌هایی از مراکز مسکونی، بیمارستان‌ها و مراکز امدادی که در کنار یکدیگر قرار داشتند را به این مسئول نشان دادیم و درباره شرایط ایجادشده توضیح دادیم.

وی افزود: در جریان این بازدید، تصاویر شهدای کودک و موارد نقض حقوق بشردوستانه را نیز به آنها نشان دادیم و این موضوع تأثیر زیادی بر مسئولان صلیب سرخ و سازمان ملل داشت.

کولیوند ادامه داد: ما باید از تک‌تک نیرو‌های پلیس به دلیل حضور و خدمت‌رسانی در حوادث و بلایای مختلف و به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه تشکر کنیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر اینکه حفظ جان مردم بخشی از اقتدار کشور است، تصریح کرد: پاسداری از جان مردم یکی از جلوه‌های اقتدار است و نیرو‌های پلیس در کنار سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی در این مسیر تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری‌ها، اخلاق‌مداری و خدمت بی‌منت از ویژگی‌های مهمی است که در عملکرد نیرو‌های انتظامی شاهد آن هستیم.

کولیوند گفت: نیرو‌های پلیس در گرما، سرما، باران و حتی هوای آلوده، بدون توجه به شرایط سخت، در کنار مردم حضور دارند و به آنها خدمت می‌کنند؛ شاید بسیاری از این زحمات دیده نشود، اما قطعاً ارزشمند است.

وی با اشاره به مفاهیم دینی درباره خدمت به مردم تصریح کرد: خداوند به انسان‌ها نعمت‌های مختلف عطا می‌کند و انسان نیز باید با انجام کار خیر و خدمت به مردم، شکرگزار این نعمت‌ها باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان با قدردانی مجدد از کارکنان فراجا گفت: وظیفه خود می‌دانم از تلاش‌ها و فداکاری‌های شما تشکر و قدردانی کنم.