به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، عبدالخالق جوانمرد افزود: هیئت مدیره میدان میوه و تره‌بار اشنویه با هماهنگی غرفه‌داران، ۲ درصد از حق‌العمل‌کاری خرید و فروش سیب درختی را کاهش داده و از ۱۰ درصد به هشت درصد تغییر داد.

وی با بیان اینکه کاهش حق‌العمل‌کاری، هزینه‌های مرتبط با عرضه و فروش محصول را برای باغداران کاهش می‌دهد، گفت: این تصمیم در شرایط فعلی بازار بخشی از فشار اقتصادی واردشده به تولیدکنندگان را جبران می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی اشنویه خاطرنشان کرد: امسال با توجه به افزایش میانگین عملکرد تولید در باغات، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار تن سیب از باغ‌های اشنویه برداشت و روانه بازار شود.