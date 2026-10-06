در حالی که فصل رویش قارچ‌های جنگلی فرا رسیده، گزارش‌های مربوط به مسمومیت‌های شدید و فوت ۴ نفر، خانواده‌ها را به گوش‌به‌زنگ کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مراجعه به اورژانس بیمارستان‌ها نشان می‌دهد که تعداد مراجعه افرادی که با علائم گوارشی شدید و در برخی موارد از دست دادن هوشیاری وارد مراکز درمانی شده‌اند، رو به افزایش است.

دکتر بابک عرب رئیس بیمارستان شهرستان مینودشت گفت : بسیاری از این مراجعیان، افرادی هستند که بدون تشخیص تفاوت میان قارچ‌های خوراکی و سمی، اقدام به جمع‌آوری و مصرف آن‌ها کرده‌اند.دکتر بابک عرب رائیس بیمارستان شهرستان مینودشت،

خانم دکتر صادقی ، فوق تخصص سم شناسی و مسمومیت گفت : مسئله اصلی اینجاست؛ شباهت بسیار زیاد قارچ‌های سمی به گونه‌های خوراکی، تشخیص را برای افراد غیرمتخصص تقریباً غیرممکن می‌کند. تنها یک اشتباه کوچک در سفره‌ی هر خانواده، می‌تواند منجر به نارسایی کبد یا حتی مرگ شود.

دکتر رسول صلاحی مدیر شبکه بهداشت شهرستان مینودشت گفت : اگر شک دارید، آن را مصرف نکنید، سرعت عمل در مواجهه با نخستین علائم مسمومیت، مرز میان زندگی و مرگ است.

هفته پیش ۴ تن از اعضای یک خانواده سمنانی بر اثر مسمومیت با مصرف قارچ سمی جنگلی جان باختند.