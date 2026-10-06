همزمان با سراسر کشور و برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و تأمین نیاز‌های تحصیلی آنان، جشن عاطفه‌ها در مدارس آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جشن عاطفه‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و تأمین نیاز‌های تحصیلی آنان، همزمان با سراسر کشور ۱۴ مهرماه در مدارس آذربایجان‌غربی برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی گفت: برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس، فرصتی برای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و توجه به نیاز‌های دانش‌آموزان در مسیر تحصیل است.

علی‌اکبر صمیمی افزود: آموزش و پرورش در کنار کمیته امداد، زمینه برگزاری این طرح را در مدارس استان فراهم کرده است.

مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌ها در این طرح، جلوه‌ای از همدلی و همراهی جامعه آموزشی با دانش‌آموزان نیازمند است.

در پایان این مراسم، با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان، از خیرین و نیکوکاران مشارکت‌کننده تجلیل شد؛ خیرینی که با حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، در تأمین نیازهای تحصیلی آنان همراهی کردند.