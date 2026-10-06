مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از اجرای هم‌زمان چندین طرح مرمتی و احیای بنا‌های تاریخی در شهر یزد و دیگر نقاط استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رستگاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، گفت: طرح های متعددی در حوزه میراث فرهنگی در سطح استان در حال اجراست و روند پیشرفت این طرح‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در بازدید جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، از برخی طرح های فعال میراث فرهنگی، روند اجرای موزه بزرگ خانه سعدالعلما مورد بررسی قرار گرفت که این پروژه به‌خوبی در حال پیشرفت است.

رستگاری ادامه داد: عملیات اجرایی طرح بازار سنتی یزد نیز در حال پیگیری است و طرح برج و باروی تاریخی یزد به‌زودی در شش نقطه از شهر یزد دوباره آغاز خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد همچنین گفت: یکی دیگر از طرح های ارزشمند میراثی استان که در حال تکمیل است نیز مورد بازدید قرار گرفت و عملیات اجرای نمای بیرونی آن در حال انجام است.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته برای توسعه طرح های میراثی در بافت تاریخی یزد افزود: با حمایت وزیر میراث فرهنگی در سفر به استان، نماینده مردم، استاندار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون استاندار و همچنین با استفاده از منابع استانی، پروژه‌های مشارکتی متعددی در شهر یزد و دیگر نقاط استان در حال اجراست.

رستگاری تأکید کرد: اجرای این طرح ها با هدف حفظ، مرمت و احیای بنا‌های تاریخی و استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند میراث فرهنگی استان ادامه خواهد داشت.