وزیر آموزش و پرورش، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای این دیار، لامرد را به واسطه پیشینه مقاومت و تقدیم شهدای دانش‌آموز در برابر تجاوزات، یکی از پایگاه‌های فرهنگی و نماد ایستادگی جمهوری اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر آموزش و پرورش در سفر به شهرستان لامردر حاشیه دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و فرهنگیان شهرستان لامرد، با اشاره به جایگاه ویژه این منطقه در جغرافیای مقاومت ایران اظهار داشت: لامرد امروز مهد شهدایی است که در جریان تجاوز و جنایات آمریکا به فیض شهادت نائل آمدند؛ این شهرستان به واسطه این حوادث، به یکی از نقاط شناخته‌شده و الگو در سطح کشور بدل شده است.

وی با تأکید بر اینکه حضور در این منطقه، وظیفه‌ای برای بهره‌گیری از فضای معنوی حاکم بر آن است، افزود: افتخار مردم لامرد، ایستادگی، عزت و شهادت‌طلبی است و باید از صلابت و استقامت مردم این دیار درس گرفت.

وزیر آموزش و پرورش با یادآوری داغ جانکاه شهادت فرزندان این مرز و بوم تصریح کرد: در میان شهدای این حادثه، حضور پررنگ دانش‌آموزان و فرهنگیان، جلوه‌ای ویژه به ایثار این منطقه بخشیده است؛ تقدیم ۴ دانش‌آموز و یک معلم شهید در راه دفاع از وطن، گواهی بر این مدعاست که مکتب ایثار در مدارس این منطقه زنده است.

کاظمی با توصیف لامرد به عنوان بخشی از کربلای ایران و میعادگاه عاشقان، از شجاعت، همدلی و حماسه حضور مردم این شهرستان در تمامی صحنه‌های انقلابی تقدیر کرد.