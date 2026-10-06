

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، این واحد‌های مسکونی به صورت وبیناری با حضور سردار سرتیپ شرفی معاون هماهنگ کننده فراجا با شعار پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز با اعتبار ۹۴۳ میلیارد تومان افتتاح شد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی گفت: این واحد‌ها در قالب طرح ساخت ۱۰۰ هزار خانه سازمانی در کشور و با عنوان طرح سردار شهید سلیمانی ساخته شده است.

سردار سرتیپ دوم شجاعی نسب افزود: در این طرح، سهم خراسان جنوبی نزدیک به هزار واحد پیش‌بینی شده که از این تعداد، حدود ۵۰۰ واحد در حال ساخت و۳۰۷ واحد آماده بهره برداری شده است تا کارکنان انتظامی استان بتوانند از این واحد‌های سازمانی استفاده کنند.