به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرماندهان ارشد مرزبانی استان‌های مرزی ایران و ترکمنستان در استان‌های خراسان شمالی و آخال، دیدار و درباره مهمترین مسائل مرزی گفت‌و‌گو کردند.

سردار ابوالفضل نظری فرمانده مرزبانی استان خراسان شمالی با بیان اینکه بازدید و نگهداشت علایم مرزی و کرانه رودخانه‌های مرزی، از موضوعات مورد توافق در این دیدار بود گفت: هم در عرصه دیپلماسی مرزی و هم عرصه نظامی مرز، خوشبختانه روابط و تعامل حسنه بین طرفین برقرار است.

گفتنی است ، خراسان شمالی ۳۰۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان دارد .