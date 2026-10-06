به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متخصصان تغذیه به والدین هشدار می‌دهند: عادتی که آینده فرزندتان را می‌سازد، میل کردن صبحانه با دانش‌آموزان است.

صبحانه مهم‌ترین وعده غذایی دانش‌آموزان است؛ حذف آن، تمرکز، یادگیری و رشد کودکان را مختل می‌کند. کارشناسان تغذیه می‌گویند نخوردن صبحانه اگر به عادت تبدیل شود، کمبود مواد مغذی را رقم می‌زند که به هیچ‌وجه در وعده‌های دیگر جبران نخواهد شد.

چرا صبحانه «مغز» دانش‌آموز را می‌سازد؟

متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توصیه‌های کاربردی به والدین برای تشویق کودکان به خوردن صبحانه و میان‌وعده سالم را تشریح کرد.

فرشته فزونی، رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تغذیه سالم روزانه را برای رشد جسمی و ذهنی، استحکام استخوان‌ها، مقاومت بدن در برابر بیماری‌ها و حفظ وزن مناسب دانش‌آموزان بسیار مهم دانست و گفت: در ناشتایی‌های طولانی، نگهداری قند خون در سطحی که مغز بتواند فعالیت طبیعی داشته باشد دشوارتر می‌شود و در نتیجه یادگیری و تمرکز دانش‌آموز مختل می‌شود. او تأکید کرد که صبحانه مغذی برای رشد و تکامل و تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرزندتان شما را الگو می‌گیرد!

فزونی یادآور شد که کودکان و نوجوانان معمولاً از والدین و همسالان الگو می‌گیرند؛ بنابراین اگر والدین از خوردن برخی مواد غذایی امتناع کنند، کودک نیز به‌تدریج آنها را از برنامه غذایی خود حذف می‌کند. توصیه او به والدین: هر روز با فرزندان خود صبحانه میل کنید تا مشوق آنها باشید.

فرمول طلایی صبحانه متنوع

یکی از دلایل نخوردن صبحانه توسط دانش‌آموزان، تکراری و یکنواخت بودن آن است. این متخصص تغذیه پیشنهاد کرد برای تنوع، به تناوب از این مواد استفاده شود:

نان و تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی

نان و پنیر و گردو

شیر، شیربرنج

خرما، حلیم و عدسی

او همچنین توصیه کرد شام زودتر صرف شود و دانش‌آموز شب‌ها در ساعت معین بخوابد تا صبح زودتر بیدار شود و وقت و اشتهای کافی برای صبحانه داشته باشد.

میان‌وعده؛ راز تمرکز در کلاس درس

همراه داشتن میان‌وعده سالم در مدرسه به دانش‌آموز کمک می‌کند خسته نشود و تمرکز بیشتری داشته باشد. گزینه‌های پیشنهادی: یک عدد میوه شسته‌شده، کوکو، نان و پنیر، تخم‌مرغ آب‌پز، شیر استریلیزه، کمی نخودچی، کشمش، انجیر خشک و برگه زردآلو.

نظم غذایی؛ سپر دفاعی در برابر تنقلات

رعایت نظم غذایی به دانش‌آموز کمک می‌کند الگوی طبیعی گرسنگی و سیری را پیدا کند و با تثبیت قند خون و بهبود خلق‌وخو، کمتر به سراغ خوراکی‌های شیرین و پرکالری برود. فزونی همچنین درباره اثر استرس امتحانات بر اشتهای دانش‌آموزان هشدار داد: استرس می‌تواند موجب بی‌اشت‌هایی یا پرخوری و در نتیجه مشکلات رشد و اضافه‌وزن شود.