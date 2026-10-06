۱۳ تن مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف با همکاری مرکز بهداشت، اداره حفاظت محیط زیست و نماینده دادستان در شهرستان راسک معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان راسک گفت: فرآیند معدوم‌سازی این مواد طبق ضوابط زیست‌محیطی و با نظارت مستقیم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انجام شد.

میلاد عبدالهی افزود: دفع اصولی مواد غذایی فاسد و پسماندهای حاصل از آن اهمیت زیادی دارد و باید به‌گونه‌ای انجام شود که از آلودگی خاک و منابع آب، انتشار بوی نامطبوع و ایجاد تهدید برای سلامت انسان و حیات وحش جلوگیری شود.

وی بیان کرد: شهروندان می‌توانند موارد مرتبط با آلودگی‌های زیست‌محیطی و دفع غیراصولی پسماند را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند.