به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، بر اساس جدیدترین رتبه بندی جهانی تیراندازی با کمان، فرهنگ خداپرست کماندار خراسان جنوبی در رشته کامپوند مردان با صعود ۸۳ پله‌ای در جایگاه ۱۶۳ جهان قرار گرفت.

از سایر اعضای تیم ملی نیز میلاد رشیدی در رتبه ۱۴۱، آرمین پاکزاد در جایگاه ۱۴۹، محمدحسین گلشنی در رتبه ۸۳، رضا شبانی در رده ۱۱۵، مبینا فلاح در رتبه ۱۳۹، بیتا عاشق‌زاده در رتبه ۹۱، گیسا بایبوردی در جایگاه ۹۳ و شیوا بختیاری در رتبه ۲۵۸ جهان قرار گرفتند.