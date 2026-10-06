محمدتقی رخشانی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی سیستان‌وبلوچستان، برگزاری بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب این استان را فرصتی برای معرفی نویسندگان و آثار بومی دانست و گفت: این رویداد می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با شخصیت‌های فرهنگی استان را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدتقی رخشانی؛ تاریخ نگار و مدرس دانشگاه فرهنگیان زاهدان به برگزاری بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان اشاره کرد و اظهار داشت: مردمی که در یک فضای فرهنگی مرتبط با کتاب حضور پیدا می‌کنند، با یکدیگر گفت‌و‌گو کرده و به تبادل اطلاعات می‌پردازند و همین ارتباط می‌تواند اختصاص زمان بیشتر به مطالعه و کتاب‌خوانی را موجب شود.

وی افزود: استان سیستان‌وبلوچستان موطن شخصیت‌های برجسته و فرهیخته بسیاری است. نمایشگاه کتاب می‌تواند یکی از فرصت‌های معرفی این چهره‌ها به شهروندان این استان و سایر هم‌وطنان باشد.

رخشانی ادامه داد: معرفی نویسندگان و شخصیت‌های فرهنگی می‌تواند از طریق بروشور، معرفی آثار آنها و عرضه کتاب‌هایشان انجام شود. حتی می‌توان در هر دوره از نمایشگاه کتاب، آثار یکی دو نفر از شخصیت‌های فرهنگی استان را به تعدادی از بازدیدکنندگان اهدا کرد. نصب بنر‌هایی در مسیر نمایشگاه کتاب و معرفی نویسندگان و شخصیت‌هایی که آثار منتشرشده دارند نیز می‌تواند به شناخت بیشتر مردم از ظرفیت‌های فرهنگی استان کمک کند.

نویسنده کتاب «مرزبندی‌های سیستان در تاریخ معاصر ایران» همچنین به اهمیت عرضه آثار مرتبط با استان سیستان‌وبلوچستان در نمایشگاه کتاب اشاره کرد و گفت: نمایشگاه باید به برجسته‌سازی این آثار بپردازد. همچنین اختصاص تخفیف بیشتر به کتاب‌ها و آثار نویسندگان استان قدرت خرید مردم را افزایش خواهد داد. معمولا در بخش جنبی نمایشگاه هم برنامه‌هایی را به معرفی کتاب‌های برجسته استان اختصاص می‌دهند و این موثر است.

وی اضافه کرد: معرفی کتاب با رونمایی تفاوت دارد. ممکن است برای کتابی تازه منتشر شده، مراسم رونمایی برگزار شود، اما می‌توان کتابی را که چند سالی هم از انتشار آن گذشته، در نمایشگاه معرفی کرد. معرفی کتاب و نویسنده آن در این نمایشگاه می‌تواند گامی برای ورود آثار فرهنگی استان به خانه‌های مردم باشد.

رخشانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ضرورت توجه به تاریخ، فرهنگ و گویش‌های محلی سیستان‌وبلوچستان در نمایشگاه کتاب گفت: در حوزه گویش سیستانی افراد زیادی فعالیت کرده‌اند که از میان آنها می‌توان به استاد غلامرضا عمرانی اشاره کرد که آثار و پژوهش‌هایش درباره گویش سیستانی اهمیت بیسیاری دارد. در حوزه زبان بلوچی نیز استادان و پژوهشگران مختلفی فعالیت کرده‌اند. خوشبختانه درباره آداب و رسوم مناطق مختلف سیستان‌وبلوچستان نیز آثار متعددی منتشر شده و در دسترس قرار دارد. این آثار ظرفیت مناسبی برای معرفی و ترویج گویش سیستانی و زبان بلوچی دارند.

نویسنده کتاب «سیستان در واپسین سال‌های تسلط اعراب بر ایران» با اشاره به این نکته که هر دو گویش بلوچی و سیستانی میان مردم استان رایج هستند، ادامه داد: معرفی گویش و زبان مردم بومی و به‌ویژه توجه به شیوه نگارش آنها اهمیت زیادی دارد که باید در برنامه‌های نمایشگاه کتاب به آن توجه کرد. برگزاری کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی نیز می‌تواند افراد بیشتری را به یادگیری و استفاده از این گویش و زبان ترغیب کند.

رخشانی درباره استمرار برگزاری نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان در سال‌های آینده گفت: در موضوع نمایشگاه‌های کتاب مسئله مهم اراده تصمیم‌گیران برای برگزاری آن است. در سیستان‌وبلوچستان، ظرفیت همکاری برای برگزاری چنین رویدادی وجود دارد و بسیاری از مجموعه‌ها از آن استقبال می‌کنند. اگر در تصمیم‌گیری برای برگزاری نمایشگاه تعلل نشود، می‌توان نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان را هر سال با کیفیت و شرایط مناسب برگزار کرد.

بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان به همت خانه کتاب و ادبیات ایران، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان‌وبلوچستان و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ در سالن دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان واقع در زاهدان برگزار می‌شود.