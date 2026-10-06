رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: از ابتدای مهر تاکنون بیش از ۷ هزار تن کیوی به ارزش بیش از ۸۸۷ میلیارد تومان از مرز‌های استان به خارج از کشور صادر شد که ۲ هزار و ۲۹۳ تن به کشور هند اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: از ابتدای مهر تاکنون ۷ هزار و ۳۹۸ تن کیوی به ارزش ۸۸۷ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان از مرز‌های گیلان به کشور‌های منطقه صادر شد که مقصد ۲ هزار و ۲۹۳ تن از این محصول باغی کشور هند بود.

وی با بیان اینکه صادرات محصول کیوی گیلان به خارج از کشور تا پایان سال ادامه دارد، افزود: بیشتر کیوی صادر شده در این مدت، از باغ‌های تالش و آستارا برداشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه بیشترین محصول کیوی استان در شهرستان‌های تالش، رودسر و آستارا تولید می‌شود، گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۸۰ هزار تن محصول کیوی از باغ‌های استان برداشت شود.

صالح محمدی با اشاره به جایگاه گیلان در تولید محصول کیوی، افزود: ۸ هزار و ۳۰۰ باغدار گیلانی در ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغ‌های خود، به پرورش و تولید محصول کیوی اشتغال دارند.

وی از اجرای طرح‌های علمی برای تولید پایدار محصول کیوی در استان خبر داد و گفت: با همکاری دانشگاه گیلان، قرار است رقم‌های صادراتی برای جذب بازار‌های خارجی معرفی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اهمیت ایجاد باغ‌های کیوی با رویکرد علمی و تولید نهال‌های سالم و عاری از هرگونه آفت و بیماری، گفت: در گیلان، یک باغ مادری کیوی برای تولید نهال‌های سالم و شناسنامه دار وجود دارد و باغداران برای پایداری تولید کیوی، باید باغ‌هایی با اصول علمی ایجاد و سال‌ها از آن بهره برداری کنند.