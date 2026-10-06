به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مریم محمدی، گفت:اسب‌های دریایی، در سواحل کیش مشاهده شده بودند و تصاویری از آنها توسط عکاسان زیر آب، غواصان و دوستداران محیط زیست در فضای مجازی منتشر شده بود، اما پس از مدتی اثری از آنها دیده نشد.

او افزود: پس از مدتی یک مرکز عرضه آبزیان در اصفهان تصاویری از آنها را در صفحه مجازی منتشر کرد و پس از پیگیری‌های لازم نیرو‌های محیط زیست استان اصفهان با هماهنگی دستگاه قضایی و یگان حفاظت به محل موردنظر مراجعه و در جریان بررسی‌ها مشخص شد این دو اسب دریایی از کیش به اصفهان منتقل شده‌اند.

مریم محمدی با قدردانی از اقدام سریع و همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: خارج کردن گونه‌های حیات‌وحش از زیستگاه و انتقال آنها بدون دریافت مجوز‌های قانونی تخلف است و چنین اقدامی بر اساس قوانین شکار و صید قابل پیگیری قانونی است.

رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش افزود: گونه‌های دریایی هنگام کشف از شرایط مناسبی برخوردار بودند و پس از آن، تحت حفاظت محیط زیست استان اصفهان، در شرایط ویژه نگهداری و قرنطینه شدند.

مریم محمدی افزود: با انجام هماهنگی‌های لازم، دو اسب دریایی به کیش بازگردانده شدند و در محیطی ویژه و تحت مراقبت نگهداری می‌شوند تا پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و مراحل لازم، پس از تأیید شرایط مناسب، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شوند.

رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از گونه‌های دریایی گفت: کیش یک مقصد گردشگری است و گونه‌های دریایی آن برای گردشگران و دوستداران محیط زیست اهمیت و جذابیت دارند و حفاظت از آنها نیازمند همراهی همه بخش‌ها و مشارکت ساکنان کیش، گردشگران، غواصان، عکاسان و فعالان محیط زیست است.

محمدی از عکاسان و دوستداران محیط زیست خواست با مشاهده گونه‌های خاص و ارزشمند، محل حضور آنها را به اداره محیط زیست اطلاع دهند و یا با مشاهده عرضه یا خرید و فروش این‌گونه جانوران نیز موضوع را به سرعت به محیط زیست گزارش کنند.

او افزود: عکاسی و فیلم‌برداری از گونه‌های جانوری می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و آشنایی مردم با گونه‌های مختلف کمک کند، اما برای ثبت تصاویر نباید جانوران لمس یا جابه‌جا شوند و نباید آنها را از زیستگاه طبیعی خود خارج کرد.

محمدی تأکید کرد: عکاسان باید از انتشار موقعیت دقیق گونه‌های خاص در فضای مجازی خودداری کنند، زیرا اعلام محل حضور این گونه‌ها می‌تواند زمینه دسترسی افراد سودجو و تکرار موارد مشابه را فراهم کند.

رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش از ساکنان و گردشگران کیش خواست با مشاهده خرید و فروش، جابه‌جایی یا هرگونه تخلف مرتبط با حیات‌وحش، موضوع را با شماره ۰۹۳۴۷۶۹۴۷۹۶ به گشت محیط زیست کیش گزارش دهند.