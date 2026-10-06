به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه تلویزیونی که هم‌اکنون نیمی از مراحل تولید خود را پشت سر گذاشته ، در ۱۶ قسمت با ساختاری اپیزودیک و چندروایتی تولید می‌شود.

«تیم درمان» با الهام از خاطرات واقعی پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت، دغدغه‌ها، چالش‌های حرفه‌ای و مسائل شخصی کادر درمان را در مواجهه با بحران‌های مختلف، به‌ویژه دوران دشوار همه‌گیری کرونا به تصویر می‌کشد.

بیتا سحرخیز، لیلا محمدی، علیرضا جلالی‌تبار، زهرا سعیدی، معصومه بافنده، صهبا شرافتی، صفورا خوش‌طینت، ساقی زینتی، محمدرضا رهبری، ذبیح افشار، نرگس امینی، فهیمه مؤمنی، مجید شکری، طا‌ها محمدی، کامبیز بنان، شادی منصوری، سعید عسکری، بهار بهمن‌پور، آمور زرگریان، اشکان سرمد، جواد اسماعیلی، سعیده صالحی، علی قاسمی، لیز جنیفر، آرمن زرگریان، آنی الکسانی، مهدی کاشفی، دریک تاکدیان، نسرین احمدخانی، مهسا گرجی، آرزو غلامی، ادنا ظهرابیان، محمد عبدی‌زاده، امیر سرداری، فریبا بیکلو، فائزه جعفری، پریسا حیدری، هدی تورنگ، الهه اخوان، سعید بصیری، احمد رئیسی، نادر همتی، حسین قورچی، محمدسبحان مهدی‌زاده، میکائیل عطایی، السا قدیمی و نیکان‌هادی‌پور بازیگران این مجموعه هستند.

سریال «تیم درمان» به سفارش معاونت برون‌مرزی صداوسیما و با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پرستاری کشور تولید می‌شود.