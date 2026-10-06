رییس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۳۵ درصد تصادفات به خاطر بی توجهی به جلو و ناشی از این است که راننده تمرکز رانندگی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسوی پور رییس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۳۵ درصد تصادفات ما به خاطر بی توجهی به جلو است و ناشی از این است که راننده تمرکز رانندگی ندارد.

وی افزود: این نداشتن تمرکز می‌تواند ناشی از خواب آلودگی، استفاده از موبایل و صحبت با فرد کنار دستی باشد و همچنین برخی رانندگان در افکار خودشان غرق می‌شوند و به مسائل مختلفی مثل بدهکاری‌ها و مشکلات فکر می‌کنند و اصلا متوجه رانندگی نیستند.

سردار موسوی پور ادامه داد: راننده پای خود را روی گاز می‌گذارد، اما فکر و تمرکزش جای دیگری است و این مسئله باعث می‌شود به موقع جلو را نبیند و به موقع عکس العمل نشان ندهد و در نتیجه تصادف رخ می‌دهد و ممکن است خودرو با خودروی دیگر، عابر پیاده، موتورسیکلت و یا حتی جداول برخورد کند و فاجعه به بار بیاورد.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: تصادفات در تهران نسبت به جمعیت و نسبت به خودرو‌هایی که دارد، از خیلی از کشور‌ها و پایتخت‌ها بهتر است و در زمینه تصادفات رتبه خیلی بدی نداریم.

وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم که حتی مرگ یک نفر هم در تصادفات زیاد است. این نفرات، هرکدام یک انسان هستند، خانواده دارند، امید عزیز کسی هستند و سایه بالا سر خانواده شان هستند و همه برای ما در جامعه مهم هستند.

سردار موسوی پور گفت: متأسفانه خیلی از افرادی که در تصادفات فوت می‌کنند، براثر بی احتیاطی و بی مبالاتی است و این مسئله درد بیشتری دارد.

وی افزود: هر تصادف خسارتی نیز امروزه حداقل چند میلیون خسارت است و فرد باید از زندگی و کارش بزند تا وسیله نقلیه را درست کند. اگر تصادف جرحی باشد نیز ممکن است فرد دست و پایش بشکند و چندماه از کار و زندگی بیافتد که همه این موارد از بی احتیاطی نشأت می‌گیرد.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه در تصادفات انسان، راه و وسیله نقلیه نقش دارند، اما نقش انسان از همه مهم‌تر است تصریح کرد: علاوه بر رانندگی، همین انسان‌ها هستند که راه‌ها و وسایل نقلیه را می‌سازند و اگر این انسان‌ها مسئولیت اجتماعی خود را رعایت کنند تصادفی رخ نمی‌دهد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین علت تصادفات رانندگان و رفتارشان است و بقیه موارد مثل‌نقص راه یا نقص فنی علت‌های بعدی هستند و امیدواریم رانندگان با تمرکز بیشتر، آمار تصادفات را کاهش دهند.