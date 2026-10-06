بسته خبری «گیجگاه» به تحلیل و تکذیب موج گسترده اخبار جعلی هفته پرداخته و نقش ربات‌ها و جاعلان را در انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بررسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در بسته خبری گیجگاه مجموعه‌ای از شایعات اخیر از جمله ادعا‌های مربوط به حمله نظامی، اخراج دیپلمات‌ها، حضور جاسوسان در دانشگاه‌ها و توافقات احتمالی روسیه و آمریکا بر سر ایران و اوکراین مورد بررسی قرار گرفته. همچنین در این بسته به بررسی نقش هوش مصنوعی و ربات‌ها در تولید توهمات دیجیتالی و تخریب حقیقت نیز پرداخته شده.

(گزارش زهرا ایزدخواه)