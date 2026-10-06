به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در اطلاعیه ای از احتمال قطعی و یا افت فشار آب در جاده چی چست شهرک گلمان ارومیه خبرداد.

براساس این اطلاعیه دلیل این قطعی، اتصال خط جدید ۲۵۰ میلیمتری شیرین اولر به مخزن شماره ۳ شهرک گلمان اعلام شده است. در این اطلاعیه مناطق مشمول احتمال قطعی و یا افت فشار؛ شهرک گلمان و خانوار مشمول قطعی ۳۰۰۰ خانوار اعلام شده است.

زمان احتمال قطعی ویا افت فشارآب از ساعت ۱۰ تا ۲۲ چهارشنبه ۱۵ مهر خواهد بود. ضمنا تانکر‌های آبرسانی بصورت آماده باش برای ارائه خدمات به مشترکین در مناطق شامل قطعی یا افت فشار آب مستقر خواهند بود.