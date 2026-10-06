مسابقات کونگ‌فو و هنر‌های رزمی منطقه چهار کشور، انتخابی تیم ملی در نطنز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت کونگ‌فو و هنر‌های رزمی استان اصفهان گفت: این مسابقات در پنج منطقه کشور ویژه بانوان در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان و با هدف انتخابی تیم ملی برگزار شد و شهرستان نطنز میزبان منطقه چهار کشور بود.

پریسا نیازی افزود: در مسابقات منطقه چهار کشور حدود ۵۰ ورزشکار از استان‌های اصفهان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی به روش نیمه‌آزاد به رقابت پرداختند.

وی گفت: برترین‌های این دوره به مسابقات نهایی انتخابی تیم ملی بانوان در سمنان اعزام می‌شوند.