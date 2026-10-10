برای نخستین بار محصول پسته در منطقه سردسیر کلاته رودبار دامغان به ثمر نشست و باغداران ارقام «شاه‌پسند» و «عباسعلی» را برداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ منطقه رودبار با دارا بودن هزار و ۴۰ هکتار باغ اقتصادی، یکی از قطب‌های کشاورزی شهرستان دامغان است

سعید رنگریز، رئیس جهاد کشاورزی منطقه رودبا دامغان گفت : با وجود اینکه بالا بودن میزان (EC) خاک این منطقه ، محدودیت هایی برای کشت ارقام هسته‌دار و دانه‌دار وجود دارد و این نخستین بار است که در کلاته رودبار پسته به ثمر نشسته است .