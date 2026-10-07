استاندار کرمان در پایان سفر دو روزه خود به تهران، از هماهنگی کامل مجمع نمایندگان استان برای حمایت ویژه از برنامه‌ی «ایران‌جان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، محمدعلی طالبی در تشریح دستاورد‌های سفر اخیر خود به تهران، محور‌های اصلی رایزنی‌های انجام شده را تشریح کرد.

وی افزود: مهم‌ترین دستاورد این سفر، موافقت با انتخاب استان کرمان به عنوان «پایلوت ایجاد بازار آب» در کشور بود. این طرح با هدف عبور از محدودیت‌های جابه‌جایی آب در بخش کشاورزی و تسهیل فعالیت کشاورزان اجرایی خواهد شد.

استاندار کرمان گفت: مصوبات لازم برای تأمین زیرساخت‌های استقرار بنیاد ایران‌شناسی، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و انجمن کرمان‌شناسی در استان اخذ شد و همچنین تفاهم‌نامه‌ای با کمیسیون ملی یونسکو برای گسترش همکاری‌های علمی و تسهیل فرآیند ثبت جهانی آثار تاریخی استان کرمان به امضا رسید.

استاندار کرمان گفت:برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بین‌المللی «خواجوی کرمانی» با همکاری شهرداری‌های کرمان و شیراز انجام شد و پیش‌همایش آن بهمن‌ماه امسال در کرمان برگزار می‌شود.

استاندار کرمان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با سرمایه‌گذاران و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از پیگیری برای تخصیص اعتبارات عمرانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی اعتبارات مالیاتی برای توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان استان خبر داد.

طالبی در پایان با اشاره به نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان، بر وجود هماهنگی حداکثری برای پیشبرد مسائل توسعه‌ای تأکید کرد.

همچنین در این دیدار، حمایت نمایندگان مجلس از برنامه‌های فرهنگی استان، از جمله برنامه «ایران‌جان» صداوسیما، جلب شد.