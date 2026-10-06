به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی محمد امیدفر با بیان اینکه این بارش‌ها در برخی موارد بیش از بارش‌های نرمال بلندمدت استان خواهد شد افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های بلندمدت هواشناسی، در این شرایط احتمال رخداد بارش‌های حدی و بروز سیلاب در استان دور از انتظار نیست؛ بنابراین دستگاه‌های خدماتی و امدادی برای مواجهه با این شرایط باید پیش بینی‌ها و آمادگی لازم داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی در خصوص پدیده ال‌نینو بزرگنمایی شده است اظهار کرد: این پدیده یک دورپیوند جوی است که در آمریکای جنوبی در اثر تغییرات دما در سطح دریا ایجاد می‌شود و بر اقلیم مناطق مختلف از جمله ایران تاثیر می‌گذارد.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به فاصله زیاد منطقه رخداد این پدیده، تاثیر آن در ایران و این استان قابل توجه نیست ولی با توجه به آخرین خروجی‌های بلندمدت هواشناسی این پدیده همراه با سامانه‌های فصلی مدیترانه‌ای تاثیر مثبتی در بارندگی‌های فصل پاییز در این استان خواهد گذاشت.

امیدفر با تاکید بر اینکه پدیده ال‌نینو به تنهایی نمی‌تواند عامل ایجاد بارش باشد ادامه داد: این پدیده نوعی عامل کمک کننده در بارش‌های بیش از حد نرمال فصل پاییز در استان خواهد بود.

آذربایجان شرقی منطقه‌ای سردسیر و کوهستانی است و از لحاظ تقسیم بندی‌های اقلیمی جزو مناطق نیمه خشک به حساب می‌آید. آب و هوای این استان به طور کلی سرد و خشک است ولی به علت تنوع توپوگرافیکی از اقلیم‌های متفاوتی برخوردار است.