به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سروش با اشاره به نتایج اعلام‌شده نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز ۲۰۲۷ گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با کسب رتبه جهانی ۴۰۱ تا ۴۵۰، برای سومین سال متوالی جایگاه نخست را در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به دست آورده و برای دومین سال پیاپی در رتبه دوم دانشگاه‌های کشور قرار گرفته است.

وی افزود: تداوم این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و حاصل تلاش مستمر اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنانی است که با تعهد و پشتکار، مسیر پیشرفت علمی دانشگاه را دنبال می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تأکید بر اهمیت حضور دانشگاه در نظام‌های معتبر بین‌المللی رتبه‌بندی گفت: کسب این جایگاه، علاوه بر ارتقای اعتبار علمی دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی، بیانگر ظرفیت مجموعه دانشگاه برای توسعه پژوهش‌های اثرگذار، ارتقای کیفیت آموزش و گسترش تعاملات علمی با مراکز دانشگاهی جهان است.

سروش با اشاره به عملکرد دانشگاه در شاخص‌های ارزیابی تایمز گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در شاخص وجهه بین‌المللی با کسب امتیاز ۶۸.۵ درصد، بالاترین امتیاز را در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به دست آورده است که این دستاورد، بیانگر ظرفیت دانشگاه در توسعه ارتباطات علمی و تقویت جایگاه بین‌المللی آن است.

وی گفت: نظام رتبه‌بندی تایمز دانشگاه‌ها را بر اساس شاخص‌هایی از جمله آموزش، محیط پژوهش، کیفیت پژوهش، ارتباط با صنعت و وجهه بین‌المللی ارزیابی می‌کند و قرار گرفتن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بازه رتبه ۴۰۱ تا ۴۵۰ جهان، حاصل مجموعه‌ای از تلاش‌ها برای ارتقای عملکرد علمی و پژوهشی در این حوزه‌هاست.