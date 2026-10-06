معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعلام بازگشت دانشگاه‌های افسری ارتش به فرآیند کنکور سراسری پس از ۲۰ سال، گفت: هدف از این اقدام، افزایش دسترسی ارتش به استعداد‌های علمی کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص برای مواجهه با جنگ‌های آینده و فناوری‌محور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری با موضوع معرفی دانشگاه‌های افسری ارتش و جذب دانشجو از طریق کنکور سراسری، اظهار کرد: بازگشت ارتش به کنکور سراسری پس از ۲۰ سال، یک پیام راهبردی برای جوانان و خانواده‌های آنان دارد و آن افزایش دامنه دسترسی ارتش به استعداد‌های علمی کشور است.

امید اردلان افزود: مسئله اصلی ما شناسایی استعداد‌هایی است که هنوز علاقه آنها به خدمت نظامی فعال نشده است؛ چراکه معتقدیم ارتش آینده را باید با انسان‌های توانمند ساخت، نه صرفاً با افزایش تعداد نیروی انسانی.

معاون نیروی انسانی ارتش با بیان اینکه تلاش می‌کنیم دانشگاه‌های افسری را دوباره با منظومه آموزش عالی کشور پیوند دهیم، گفت: جنگ‌های اخیر نشان داد که نبرد‌ها دیگر محدود به محیط‌های نظامی نیست و مرز میان محیط‌های نظامی و غیرنظامی تا حد زیادی از بین رفته است؛ بنابراین باید پیکره واحد دفاعی کشور را نهادینه کنیم و کنکور سراسری یکی از مسیر‌های تحقق این هدف است.

اردلان ادامه داد: دنیای امروز، دنیای جنگ‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور است و ما به نسلی نیاز داریم که فناوری را بفهمد، تولید کند و به کار بگیرد تا بتواند در میدان‌های آینده از کشور و میراث تمدنی ایران دفاع کند.

وی با اشاره به رشته‌های مورد پذیرش دانشگاه‌های افسری ارتش در سال جاری گفت: امسال در گروه‌های آموزشی ریاضی و تجربی پذیرش دانشجو خواهیم داشت و رشته‌هایی همچون پزشکی، دندانپزشکی، خلبانی، خلبانی پهپاد، مهندسی هوافضا، مهندسی برق، مهندسی رایانه، مهندسی سایبر، مهندسی نگهداری و تأمین هواپیما، مهندسی مکانیک، مهندسی کشتی، مهندسی ناوبری، مهندسی عملیات و موشک و سایر رشته‌های مورد نیاز ارتش در این فرآیند پیش‌بینی شده است.

معاون نیروی انسانی ارتش تأکید کرد: داوطلبان برای اطلاع دقیق از رشته‌ها و شرایط پذیرش باید به دفترچه کنکور سراسری و وبگاه گزینش ارتش مراجعه کنند.

اردلان با بیان اینکه ارتش آینده به یک تخصص خاص محدود نیست، تصریح کرد: ارتش آینده به مجموعه‌ای از تخصص‌ها نیاز دارد که در کنار یکدیگر قدرت دفاعی کشور را شکل دهند. متخصصان هوش مصنوعی، رباتیک، سایبر، رایانه، جنگال، مخابرات، هوافضا، پهپاد، علوم شناختی و ده‌ها حوزه تخصصی دیگر برای ارتش آینده مورد نیاز هستند.

وی دانشگاه افسری را فراتر از یک انتخاب دانشگاهی دانست و گفت: انتخاب دانشگاه افسری در واقع انتخاب یک جهان‌بینی، مسیر حرفه‌ای و سبک تفکر است.

معاون نیروی انسانی ارتش در ادامه درباره تفاوت دانشگاه‌های افسری با دانشگاه‌های غیرنظامی اظهار کرد: در دانشگاه‌های غیرنظامی تمرکز عمدتاً بر آموزش‌های علمی و تخصصی است، اما در دانشگاه افسری علاوه بر این آموزش‌ها، مهارت‌های حرفه‌ای همچون انضباط، مسئولیت‌پذیری، کار تیمی، مدیریت، فرماندهی، آمادگی جسمانی و توان تصمیم‌گیری در شرایط مختلف نیز آموزش داده می‌شود.

وی افزود: جوانی که وارد دانشگاه افسری می‌شود صرفاً برای دریافت مدرک تحصیلی وارد این مسیر نشده، بلکه از همان ابتدا برای یک مسیر حرفه‌ای و پذیرش مسئولیت‌های آینده آماده می‌شود؛ بنابراین دانشجو در پایان این مسیر علاوه بر تخصص، هویت و شخصیت حرفه‌ای یک افسر را نیز به دست می‌آورد.

اردلان با اشاره به تغییر پارادایم‌های جنگ گفت: امروز پارادایم‌های جنگ کاملاً تغییر کرده است و در کنار پارادایم صنعتی، با پارادایم شناختی جنگ مواجه هستیم. در این عرصه فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، سایبر، علوم داده و فناوری‌های شناختی اهمیت بسیار زیادی دارند.

وی تأکید کرد: نمی‌خواهیم افسر آینده صرفاً استفاده‌کننده فناوری باشد، بلکه می‌خواهیم تا حد امکان فناوری را بشناسد، در توسعه آن نقش داشته باشد و در مأموریت‌های دفاعی کشور از آن به بهترین شکل استفاده کند.

معاون نیروی انسانی ارتش آینده حرفه‌ای و شغلی را یکی از مزیت‌های انتخاب مسیر دانشگاه افسری عنوان کرد و گفت: دانشگاه افسری صرفاً به جوان مدرک نمی‌دهد، بلکه تخصص، هویت و فرصت اثرگذاری در یک محیط بزرگ‌تر و در مسیر یک مأموریت ملی را برای او فراهم می‌کند.

اردلان با تأکید بر نقش خانواده‌ها در انتخاب این مسیر گفت: از خانواده‌ها درخواست می‌کنم با مطالعه و آگاهی، جوانان خود را در انتخاب مسیر آینده راهنمایی کنند و صرفاً با این تصور که دانشگاه‌های افسری یک محیط صرفاً نظامی هستند، این مسیر را انتخاب یا رد نکنند؛ چراکه بسیاری از رشته‌های ارائه‌شده با فناوری‌های روز و نیاز‌های نسل جدید تناسب دارند.

وی در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: رسانه‌ها در کنار نیرو‌های مسلح و بدون ترس، عاشقانه به وظیفه خود عمل کردند و اگر تلاش‌های آنان نبود، بخش مهمی از زحمات کارکنان نیرو‌های مسلح در سطح جامعه دیده نمی‌شد.