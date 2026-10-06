صفاءالدین تبرائیان، پژوهشگر و نویسنده، از انتشار تازه‌ترین اثر پژوهشی خود تا پایان پاییز خبر داد و گفت: این کتاب که از سوی «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» روانه بازار نشر خواهد شد، به بررسی دقیق زندگی‌نامه و چگونگی شهادت بیش از ۶۰۰ تن از علما، مراجع، فضلا و طلاب حوزه علمیه نجف می‌پردازد که در دوران حاکمیت حزب بعث بر عراق (۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ میلادی) به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، صفاءالدین تبرائیان، پژوهشگر و نویسنده، با اشاره به ماهیت این اثر افزود: این کتاب در واقع یک «زندگی‌نامه‌نامه جامع» از شهدای این دوران است؛ دورانی که عراق تحت سلطه حزب بعث، سیاه‌ترین روز‌های خود را سپری می‌کرد و علمای دین تنها به جرم «علم و آگاهی» و ایستادگی در برابر ظلم، به بدترین شکل ممکن به شهادت می‌رسیدند.

این نویسنده درباره ابعاد جنایات حزب بعث در قبال شیعیان و حوزویان عراق گفت: حزب بعث در جریان سرکوب شیعیان و علمای دینی، جنایات غیرانسانی و بی‌سابقه‌ای را مرتکب شد که ابعاد آن در این کتاب به تفصیل بیان شده است.

شیوه‌های ترور و شهادت این بزرگان بسیار فجیع بود؛ از مثله کردن و تکه‌تکه کردن بدن شهدا تا حل کردن پیکر آنان در اسید سولفوریک. نکته قابل توجه این است که در میان قربانیان این دوران، برخی از علمای اهل سنت نیز به چشم می‌خورند که به دلیل مخالفت با استبداد بعثی، هدف خشم این حزب قرار گرفتند.

تبرائیان در معرفی برخی از شخصیت‌های برجسته که در این کتاب به زندگی و شهادت آنها اشاره شده، افزود: در میان این چهره‌های درخشان، نام‌های بزرگی دیده می‌شود که فقدانشان ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام بود؛ از جمله شهدای خاندان حکیم، آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر، شهید سید محمد صدر، آیت‌الله شیخ مرتضی بروجردی، آیت‌الله میرزا علی غروی و شهدای خاندان خلخالی شامل سید مرتضی خلخالی، محمد مهدی خلخالی و نوادگانشان.