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رئیس دامپزشکی شهرستان کبودرآهنگ از فعالیت ۳۶۱ واحد دامداری صنعتی و کوچک روستایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس دامپزشکی شهرستان کبودرآهنگ گفت. از این تعداد ۱۱ واحد شیری با ۲۳۰۰ راس دام سنگین و ۱ واحد گوساله پرواری با ۱۷۰ راس است.
آرش آرایش افزود: با واکسیناسیون بموقع ۲۶۰ هزار دامهای سبک و سنگین روستایی و واحدهای صنعتی آ مار تب مالت در شهرستان کاهش یافت.
وی فوایدو اکسیناسیون دام ها را کاهش بیماری بین انسان و دام ، سلامت دام ، سلامت گوشت و شیر تولیدی عنوان کرد.
آرایش گفت: در گاوداریهای صنعتی شهرستان کبودراهنگ بیش از ۲۰۰ نفر مشغول کار هستند.
از مشکلات صنعت دامداری به کمبود نیروی کاری و نوسان قیمت نهادهها اشاره کرد.
سالانه در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۳۸۵۰ تن گوشت قرمز تولید و روانه بازار مصرف میشود.