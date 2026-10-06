به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس دامپزشکی شهرستان کبودرآهنگ گفت. از این تعداد ۱۱ واحد شیری با ۲۳۰۰ راس دام سنگین و ۱ واحد گوساله پرواری با ۱۷۰ راس است.

آرش آرایش افزود: با واکسیناسیون بموقع ۲۶۰ هزار دام‌های سبک و سنگین روستایی و واحد‌های صنعتی آ مار تب مالت در شهرستان کاهش یافت.

وی فوایدو اکسیناسیون دام ها را کاهش بیماری بین انسان و دام ، سلامت دام ، سلامت گوشت و شیر تولیدی عنوان کرد.

آرایش گفت: در گاوداری‌های صنعتی شهرستان کبودراهنگ بیش از ۲۰۰ نفر مشغول کار هستند.

از مشکلات صنعت دامداری به کمبود نیروی کاری و نوسان قیمت نهاده‌ها اشاره کرد.

سالانه در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۳۸۵۰ تن گوشت قرمز تولید و روانه بازار مصرف میشود.