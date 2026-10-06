به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان به موقعیت حساس کشور و اهداف دشمن در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: دشمن بعد از شکست در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، در اوایل سال تحصیلی در صدد نفوذ به دانشگاه‌ها و تخریب ذهن جوانان را داشت که این تلاش آنها بی نتیجه و اهداف شان نقش بر آب شد.

مهدی یادگاری با بیان اینکه دانشجویان در دانشگاه‌ها مبعوث هستند و حافظ انقلاب و کشورشان هستند اظهار امیدواری کرد تا بسیج دانشجویی دانشگاه نیز با حمایت‌های مجموعه دانشگاه و دانشجویان فعالیت‌های خود را ادامه دهد و زمینه‌های تعامل و ارتباط مطلوب با مدیران، اساتید، تشکلها، نهاد‌ها و دانشجویان در راستای اهداف عالیه بسیج دانشجویی را فراهم کند.

در این آیین از خدمات محمدرضا حیدری قدردانی و علی اصغر چله کش به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان معرفی شد.