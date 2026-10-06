به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این اردو از ۱۵ تا ۲۴ مهرماه در مجموعه زمین چمن مصنوعی هاکی آزادی تهران برگزار می‌شود و فاضل تبیانیان و اشکان ذوالفقارخانیان، به پنجمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هاکی پنج‌چمنی زیر ۱۸ سال جمهوری اسلامی ایران دعوت شدند.

این اردو در راستای آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات جام جهانی هاکی پنج‌چمنی زیر ۱۸ سال که آذرماه امسال به میزبانی کشور مصر برگزار خواهد شد

این مرحله از اردو زیر نظر محمدعلی ملک‌احمدی، سرمربی تیم ملی هاکی پنج‌چمنی زیر ۱۸ سال کشور، برگزار خواهد شد.