به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نشست با هدف تبیین شعار روز جهانی گردشگری سال ۲۰۲۶ و بررسی ظرفیت‌های هوش مصنوعی در تحول صنعت گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه تجربه‌های نوآورانه سفر و هوشمندسازی مدیریت مقاصد گردشگری برگزار خواهد شد.

در بخش سخنرانی‌های کلیدی این نشست، دکتر سیدسعید هاشمی، دبیر نشست و رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، و دکتر محمدهادی زاهدی، رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران، به بیان دیدگاه‌ها و تحلیل‌های تخصصی خود درباره نقش فناوری‌های هوشمند در آینده گردشگری خواهند پرداخت.

همچنین دکتر سهیل دادخواه، رئیس بنیاد توسعه کسب‌وکار دانشگاه علم و فرهنگ، با موضوع «بازطراحی گردشگری ایران در عصر هوش مصنوعی؛ از چالش‌های امروز تا فرصت‌های فردا» به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

دکتر امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، نیز در این نشست با موضوع «استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در معرفی گذر‌های ۳۰گانه گردشگری شهری پایتخت» به تشریح فرصت‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معرفی جاذبه‌ها، تقویت هویت گردشگری تهران و ارتقای تجربه شهروندان و گردشگران خواهد پرداخت.

در ادامه، دکتر فرناز نیک‌خواه، مدیرعامل شتاب‌دهنده فاخربوم دانشگاه علم و فرهنگ، درباره «کشف استعداد‌ها و بازطراحی آینده گردشگری ایران با هوش مصنوعی» سخنرانی خواهد کرد.

از دیگر بخش‌های این برنامه، انعقاد تفاهم‌نامه و رونمایی از پوستر نخستین المپیک گردشگری ایران است. همچنین محور‌هایی همچون تحول حکمرانی و مدیریت گردشگری، تحلیل داده‌ها، شخصی‌سازی تجربه گردشگران، توسعه گردشگری هوشمند، افزایش رقابت‌پذیری مقاصد و ایجاد فرصت‌های تازه برای کسب‌وکار‌های گردشگری در این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برگزاری این نشست، زمینه‌ای برای تقویت تعامل میان مدیریت شهری، دانشگاه‌ها، نهاد‌های علمی و فعالان حوزه فناوری فراهم می‌کند و می‌تواند گامی مؤثر در بهره‌گیری هدفمند از هوش مصنوعی برای توسعه گردشگری هوشمند، پایدار و متناسب با نیاز‌های آینده باشد.

این نشست روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه به‌صورت حضوری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کنند.(لینک ثبت نام)



