

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مستند «مهدی من کجاست» به کارگردانی سید محمد جواد جوادی، روایتی از زندگی و سال‌های مجاهدت و جانبازی شهید مهدی شریفی در بشرویه است که در مدت ۲ سال ساخت شده است.

این اثرهنری تلاش دارد بخشی از شخصیت، ایمان، صبر، مقاومت و سبک زندگی این جانباز شهید و قهرمان بومی شهرستان بشرویه را برای نسل امروز ثبت و ماندگار کند.

رونمایی از مستند «مهدی من کجاست» با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ثبت تاریخ شفاهی، پاسداشت مقام شهدا و حمایت از هنر متعهد و جریان روایتگری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت تبدیل روایت ایثار و قهرمانی مردم بشرویه به آثار هنری ماندگار و انتقال آن به نسل جوان گفت: قله‌های استقامت، پایداری و قهرمانی مردم بشرویه باید به آثار هنری تبدیل شود و این روایت‌ها برای نسل نوجوان و جوان به یادگار بماند.

کریمیان افزود: یکی از وظایف و برنامه‌های اصلی حوزه هنری، گردآوری و ثبت خاطرات رزمندگان، جانبازان، شهدا و خانواده‌های آنان است.

مسئول دفتر هنر مردمی بشرویه با اشاره به سال‌های طولانی تحمل رنج جانبازی شهید شریفی گفت: این شهید، ۳۸ سال مدال جانبازی را با وجود تمام سختی‌ها و شرایط ویژه تحمل کرد و امروز افتخار داریم که هم زمان با ایام ولادت وی، این اثر را به نمایش بگذاریم.

حسینی‌نژاد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان سردار شهید حاج محمدرضا ثقفی‌فر، سردار شهید ابراهیم زاده و شهید پدافند هوایی علی‌اصغر حسینی بر ضرورت توجه بیشتر به روایت زندگی و مجاهدت‌های این چهره‌های شاخص تأکید کرد.