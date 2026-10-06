رونمایی از نخستین مستند بلند شهدایی بشرویه با عنوان «مهدی من کجاست»
نخستین مستند بلند شهدایی بشرویه با عنوان «مهدی من کجاست» با محوریت زندگی جانباز شهید مهدی شریفی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مستند «مهدی من کجاست» به کارگردانی سید محمد جواد جوادی، روایتی از زندگی و سالهای مجاهدت و جانبازی شهید مهدی شریفی در بشرویه است که در مدت ۲ سال ساخت شده است.
این اثرهنری تلاش دارد بخشی از شخصیت، ایمان، صبر، مقاومت و سبک زندگی این جانباز شهید و قهرمان بومی شهرستان بشرویه را برای نسل امروز ثبت و ماندگار کند.
رونمایی از مستند «مهدی من کجاست» با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ثبت تاریخ شفاهی، پاسداشت مقام شهدا و حمایت از هنر متعهد و جریان روایتگری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت تبدیل روایت ایثار و قهرمانی مردم بشرویه به آثار هنری ماندگار و انتقال آن به نسل جوان گفت: قلههای استقامت، پایداری و قهرمانی مردم بشرویه باید به آثار هنری تبدیل شود و این روایتها برای نسل نوجوان و جوان به یادگار بماند.
کریمیان افزود: یکی از وظایف و برنامههای اصلی حوزه هنری، گردآوری و ثبت خاطرات رزمندگان، جانبازان، شهدا و خانوادههای آنان است.
مسئول دفتر هنر مردمی بشرویه با اشاره به سالهای طولانی تحمل رنج جانبازی شهید شریفی گفت: این شهید، ۳۸ سال مدال جانبازی را با وجود تمام سختیها و شرایط ویژه تحمل کرد و امروز افتخار داریم که هم زمان با ایام ولادت وی، این اثر را به نمایش بگذاریم.
حسینینژاد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان سردار شهید حاج محمدرضا ثقفیفر، سردار شهید ابراهیم زاده و شهید پدافند هوایی علیاصغر حسینی بر ضرورت توجه بیشتر به روایت زندگی و مجاهدتهای این چهرههای شاخص تأکید کرد.