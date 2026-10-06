به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با برگزاری شصت‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی، ویژه‌برنامه «نغمه‌های پوترا» با هدف انعکاس زنده و مستقیم این رویداد بین‌المللی قرآنی، از امروز تا ۱۹ مهرماه به‌روی آنتن شبکه رادیویی قرآن می‌رود.

این برنامه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۹، ضمن پخش زنده رقابت‌های این دوره ، بخش‌های مختلف مسابقات و تلاوت‌های متسابقین را برای مخاطبان پوشش می‌دهد و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه تلاوت، به تحلیل و بررسی فنی تلاوت‌های شرکت‌کنندگان می‌پردازد.

در این دوره از مسابقات که در سالن استقلال مرکز تجارت جهانی پوترا شهر کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود، قاریان و حافظان قرآن کریم از کشور‌های مختلف در این رویداد بین‌المللی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند که سیدصادق مسلمی‌المشیری، نفر دوم چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات حضور دارد.

برنامه «نغمه‌های پوترا» علاوه بر پوشش لحظه‌به‌لحظه رقابت‌ها، با بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان، تلاش دارد روایتی تخصصی از سطح تلاوت متسابقین و روند برگزاری این دوره از مسابقات را ارائه کند.