به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: مهسا سلیمانی احمدی ۲۳ ساله پنجم مهرماه، براثر حادثه رانندگی و وارد شدن ضربه به سر، به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد.

آرش رحیمی افزود: با رضایت خانواده کبد و دو کلیه جان آفرین به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.

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رئیس واحد اهدای عضو هرمزگان هم گفت: از ابتدای سال تاکنون این دهمین اهدا عضو در هرمزگان است.

محمود حسین‌پور افزود: فرآیند اهدای عضو، یکی از والاترین جلوه‌های ایثار و نوع دوستی است که خانواده اهدا کننده در دشوارترین لحظات زندگی، با تصمیمی بزرگ و خداپسندانه به آن معنا می‌بخشند.