به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با اعلام اینکه اوضاع کشاورز‌ها خوب نیست، گفت: ما نمی‌توانیم بهای گندم آنها را پرداخت کنیم، به آنها کود شیمیایی و سوخت هم نمی‌دهیم، اما انتظار داریم همین کشاورز ما را در کاشت و تولید گندم خودکفا کند. کشاورزی که تمام زندگی اش بستگی به فعالیت دو سه ماهه دارد و نمی‌تواند وضعیت معیشتی و اقتصادی‌اش را مدیریت کند، چگونه باید مملکت را خودکفا کند؛ لذا خواهشی دارم که به این مورد با اولویت رسیدگی کنید.

وی با تأکید بر لزوم رعایت آئین‌نامه داخلی در مدیریت مجلس، گفت: مصلحت‌اندیشی حد دارد و در این مسیر نباید آئین‌نامه زیر پا بگذاریم. مصلحت مجلس را آئین‌نامه داخلی آن تعیین می‌کند، لذا بدون ورود به جزئیات، خواهش بنده رعایت ماده ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی مجلس است، چرا که اگر آئین‌نامه را رعایت نکنیم، با دستان خودمان مجلس را از راس امور پایین می‌آوریم.

علی نیکزاد ثمرین، نایب‌رئیس مجلس و رئیس جلسه در پاسخ به تذکر نماینده خدابنده درخصوص مشکلات کشاورزان، گفت: در این موضوع جلسه گذاشته شد و پول گندم تا حد قابل‌توجه پرداخت شد. در حال حاضر بحث کشاورزان تعیین قیمت گندم است. در بحث سوخت کشاورزان هم علاوه بر ۲.۷ میلیارد لیتری که داده شده بود، ۲۰۰ میلیون لیتر هم بنا به صحبت وزیر جهاد کشاورزی برای گذر از فصل زراعی اختصاص دادند، که بنده شخصاً این موضوع را پیگیری کردم، در یک مرحله ۱۰۰ میلیون لیتر و در مرحله بعدی دو تا ۵۰ میلیون لیتر به وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دولت تشکیلات مبارزه با قاچاق سوخت داده شده است.