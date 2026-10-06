داوری مرحله مقدماتی کشوری رشته‌های حفظ ۲۰ جزء، قرائت ترتیل، رشته‌های دعا و مدیحه‌سرایی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف، سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری داوری مرحله مقدماتیِ کشوری رشته‌های قرائت و حفظ کل در بخش آقایان و حفظ کل و حفظ ۲۰ جزء در بخش بانوان چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه، از امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه و طی دو روز، داوری پنج رشته دیگر در این مرحله از مسابقات برگزار خواهد شد.

براین اساس، سالن جلسات ساختمان شهید سردار سلیمانی سازمان اوقاف و امور خیریه میزبان داوران بخش آقایان در رشته‌های حفظ ۲۰ جزء و قرائت ترتیل خواهد بود که اجرای متسابقان راه‌یافته به این مرحله را قضاوت می‌کنند.

داوری رشته‌های دعا و مدیحه‌سرایی در بخش بانوان مرحله مقدماتی کشوری این دوره از مسابقات سراسری قرآن نیز با حضور اعضای هیئت داوران این بخش در سالن جلسات ساختمان مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه طی امروز و فردا سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ مهرماه برگزار می‌شود.

روند داوری‌های این مرحله از چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم تا ۱۸ مهرماه ادامه خواهد داشت تا پس از آن اسامی منتخبان نهایی این رقابت‌ها برای حضور در مرحله نهایی آن که قرار است اواخر آبان و اوایل آذر به میزبانی زاهدان برگزار شود، معرفی شوند.

یادآور می‌شود، در چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف بیش از ۶۰ هزار نفر در رشته‌های مختلف از سراسر کشور ثبت‌نام کرده بودند که پس از برپایی رقابت‌های استانی، ۵۵۳ منتخب برای حضور در مرحله مقدماتی کشوری داوری این دوره از مسابقات، معرفی شدند.