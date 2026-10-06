با هدف معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و ایجاد شور و نشاط اجتماعی جشنواره‌ای در روستای کهنوشاین شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این روستا در ۴۰ کیلومتری شمال غربی شهر تویسرکان، در دامنه الوند قرار دارد و باغ‌های میوه آن را احاطه کرده‌اند.

این نمایشگاه با برپایی ۱۸ غرفه از دست ساخته‌ها و محصولات کشاورزی و کارگاهی اهالی این روستا انجام شد از نبات‌ها و فرش دستباف و عرقیجات گیاهی تا محصولاتی همچون گردو و الو و عسل.

این روستای هدف گردشگری با ظرفیت‌هایی همچون بافت تاریخی و طبیعت دل انگیز، اقامتگاه بومگردی و حمام سنتی آماده میزبانی از گردشگران است.