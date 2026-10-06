به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری، در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و هفته انتظامی اظهار داشت: پلیس در دفاع مقدس اخیر هم در جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ ۴۰ روزه که هنوز ادامه دارد، درخشید و سربلند بیرون آمد.

وی گفت: وقتی دشمن مقر‌های پلیس را هدف قرار داد و جنایت جنگی مرتکب شد، پلیس در خیابان با استقرار در خودرو خدمت ارائه داد و توطئه و نقشه شوم دشمن که می‌خواست نظم و امنیت را به‌هم بریزد، با هوشیاری و جان‌فدایی خنثی شد.

رحیمی در ادامه به فرمایشات قائد شهید در ۷ تیر سال گذشته مبنی بر تعقیب قضایی جنایتکاران اشاره و تصریح کرد: پیگیری جدی برای تعقیب متجاوزین را در مراجع داخلی و بین‌المللی شروع کرده‌ایم؛ علیرغم اینکه امیدی نیست که در مجامع بین‌المللی این شکایات را دقیق بررسی کنند، اما باز هم یک روزنه کوچک را دنبال کرده و پیگیر مجازات این متجاوزین و دریافت غرامت هستیم.

وزیر دادگستری با تشکر از پلیس راهور به موضوع تصادفات و تخلفات رانندگی پرداخت و گفت: متأسفانه تعداد تصادفات زیاد است و خسارات وارده هم زیاد است، اما خطای انسانی بیشترین عامل وقوع تصادفات است؛ درست است که ایمنی خودرو هم مهم است و وقتی ایمن نیست، اما در وقوع تصادف عامل انسانی است که موجب می‌شود خودرو تصادف کند.

رحیمی اعلام کرد: میزان جرایم رانندگی بازدارنده نیست، هر ۳ سال یک‌بار باید جرایم به‌روز شود و تصمیم این است که در دوره اخیر بازدارندگی جرایم را بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: ترسیم الکترونیکی تصادفات بسیار مهم است؛ در قانون برنامه هفتم هم آمده است، در حال حاضر کروکی به‌صورت الکترونیکی ترسیم و به بیمه و پزشکی قانونی هم الکترونیکی ارسال شود، پلیس مقصر را تشخیص داده و کروکی را به پزشکی قانونی و بیمه ارسال کرده و بیمه ظرف ۲۰ روز باید خسارت را پرداخت کند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در واقع پلیس راهور وظایف را به خوبی انجام داده، اما در بیمه و پزشکی قانونی اتصالات وصل نشده و مردم دستی اقدام می‌کنند و بیمه هم ظرف ۲۰ روز دیه را پرداخت نمی‌کند که جلسات پیگیری برگزار شده است.