افزایش میزان جرایم رانندگی در دستور کار قرار گرفت
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه میزان جرایم رانندگی بازدارنده نیست، از تصمیم برای افزایش بازدارندگی جرایم در دوره اخیر خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری، در همایش تجلیل از نمونههای ترافیکی پلیس راهور فراجا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و هفته انتظامی اظهار داشت: پلیس در دفاع مقدس اخیر هم در جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ ۴۰ روزه که هنوز ادامه دارد، درخشید و سربلند بیرون آمد.
وی گفت: وقتی دشمن مقرهای پلیس را هدف قرار داد و جنایت جنگی مرتکب شد، پلیس در خیابان با استقرار در خودرو خدمت ارائه داد و توطئه و نقشه شوم دشمن که میخواست نظم و امنیت را بههم بریزد، با هوشیاری و جانفدایی خنثی شد.
رحیمی در ادامه به فرمایشات قائد شهید در ۷ تیر سال گذشته مبنی بر تعقیب قضایی جنایتکاران اشاره و تصریح کرد: پیگیری جدی برای تعقیب متجاوزین را در مراجع داخلی و بینالمللی شروع کردهایم؛ علیرغم اینکه امیدی نیست که در مجامع بینالمللی این شکایات را دقیق بررسی کنند، اما باز هم یک روزنه کوچک را دنبال کرده و پیگیر مجازات این متجاوزین و دریافت غرامت هستیم.
وزیر دادگستری با تشکر از پلیس راهور به موضوع تصادفات و تخلفات رانندگی پرداخت و گفت: متأسفانه تعداد تصادفات زیاد است و خسارات وارده هم زیاد است، اما خطای انسانی بیشترین عامل وقوع تصادفات است؛ درست است که ایمنی خودرو هم مهم است و وقتی ایمن نیست، اما در وقوع تصادف عامل انسانی است که موجب میشود خودرو تصادف کند.
رحیمی اعلام کرد: میزان جرایم رانندگی بازدارنده نیست، هر ۳ سال یکبار باید جرایم بهروز شود و تصمیم این است که در دوره اخیر بازدارندگی جرایم را بیشتر کنیم.
وی ادامه داد: ترسیم الکترونیکی تصادفات بسیار مهم است؛ در قانون برنامه هفتم هم آمده است، در حال حاضر کروکی بهصورت الکترونیکی ترسیم و به بیمه و پزشکی قانونی هم الکترونیکی ارسال شود، پلیس مقصر را تشخیص داده و کروکی را به پزشکی قانونی و بیمه ارسال کرده و بیمه ظرف ۲۰ روز باید خسارت را پرداخت کند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در واقع پلیس راهور وظایف را به خوبی انجام داده، اما در بیمه و پزشکی قانونی اتصالات وصل نشده و مردم دستی اقدام میکنند و بیمه هم ظرف ۲۰ روز دیه را پرداخت نمیکند که جلسات پیگیری برگزار شده است.