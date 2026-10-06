رمضان شریف رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس گفت: در جریان عملیات طوفان الاقصی، حدود ۵۰ شهرک صهیونیست‌نشین مورد حمله قرار گرفت و برخی از آنها تصرف شد یا در معرض تصرف قرار گرفت و هزاران نفر نیز به اسارت درآمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سردار رمضان شریف رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس، در نشست ستاد مرکزی بزرگداشت سومین سالگرد طوفان الاقصی اظهار داشت: امام خمینی (ره) موضوع فلسطین، روز جهانی قدس و حمایت از ملت فلسطین را پس از پیروزی انقلاب اسلامی با نگاه جدیدی مطرح کردند و طی نزدیک به ۴۸ سال گذشته، مسئله فلسطین به یکی از موضوعات مهم فرهنگ سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. این رویکرد دستاورد‌های بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی و امت اسلامی داشته و موجب تقویت پیوند میان شیعه و سنی و همه کسانی شده است که برای احیای احکام اسلام و آزادی بیت‌المقدس تلاش می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در تمام این سال‌ها با صداقت و استواری و بر مبنای نگاه شرعی و دینی، در کنار نگاه ملی، عاطفی و انسانی، به مسئله فلسطین پرداخته است و از این جهت می‌توان جمهوری اسلامی را در میان کشور‌های اسلامی الگویی برای حمایت از ملت فلسطین دانست. در مقاطعی برخی رهبران کشور‌های اسلامی با توجه به منافع خاص خود پرچم حمایت از فلسطین را برافراشتند، اما به مرور مشخص شد که در این زمینه نیت صادقانه‌ای نداشتند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره بر مبنای مبانی قرآنی، دینی و شرعی و همچنین نگاه عاطفی، انسانی و ملی از فلسطین حمایت کرده است.

رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس تاکید کرد: امروز ماهیت رژیم صهیونیستی برای افکار عمومی جهان آشکارتر شده است و پس از گذشت نزدیک به ۴۸ سال از حمایت معنادار جمهوری اسلامی از فلسطین، امروز فرهیختگان جهان بیش از گذشته به ماهیت رژیم صهیونیستی و اهداف پیدا و پنهان آن و حامیان اصلی این رژیم پی برده‌اند. یکی از محور‌های اصولی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، واقع‌بینی و عقلانیتی است که انقلاب اسلامی در موضوع فلسطین به جهان نشان داده است.

وی در ادامه با اشاره به عملیات طوفان الاقصی اظهار داشت: مبارزه مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی بیش از ۷۰ سال تداوم داشته است، اما عملیات طوفان الاقصی در مقطعی طراحی و اجرا شد که صهیونیست‌ها بار‌ها اعلام کرده بودند مسئله فلسطین تمام شده و رژیم صهیونیستی یک قلعه امن و دژ تسخیرناپذیر ایجاد کرده است که هیچ‌کس توان مقابله با آن را ندارد. صهیونیست‌ها برای اثبات این ادعا به جنگ‌های خود با کشور‌های عربی استناد می‌کردند و معتقد بودند که توانسته‌اند چند کشور عربی را شکست دهند و بنابراین هیچ‌کس قادر به مقابله با آنها نیست.

رمضان شریف تصریح کرد: عملیات طوفان الاقصی بار دیگر روحیه مبارزه و جهاد و زنده بودن مسئله فلسطین را به رخ جهانیان کشید و رژیم صهیونیستی را به‌شدت در تنگنا قرار داد. هر عملیات نظامی دارای طراحی، اهداف، زمان‌بندی و پیامد‌های مشخصی است. طوفان الاقصی نیز با وجود هزینه‌های سنگینی که جریان مقاومت، حماس، جهاد اسلامی و مردم غزه پرداختند، از نظر دستاورد‌ها یک عملیات بسیار موفق و نقطه عطفی در مبارزات مردم فلسطین به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: در جریان این عملیات، حدود ۵۰ شهرک صهیونیست‌نشین مورد حمله قرار گرفت و برخی از آنها تصرف شد یا در معرض تصرف قرار گرفت و هزاران نفر نیز به اسارت درآمدند. این اتفاقات نشان داد که هیمنه‌ای که رژیم صهیونیستی طی سال‌ها برای خود ساخته بود، قابل فروپاشی است. رژیم صهیونیستی دیوار‌های امنیتی متعددی ایجاد کرده بود و مدعی بود حتی عبور یک موجود کوچک از این موانع نیز قابل شناسایی است، اما عملیات طوفان الاقصی این افسانه را فرو ریخت و نشان داد در صورت وجود اراده و انگیزه، امکان عبور از این موانع وجود دارد.

رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس با اشاره به حضور نسل جدید فلسطینی‌ها در عرصه مقاومت گفت: امروز نسل چهارم فلسطینی‌ها در صحنه حضور دارند و از این بابت باید خدا را شکر کرد. آینده فلسطین، آینده‌ای روشن است و همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی بار‌ها تأکید کردند، هرچه جلوتر می‌رویم، پیش‌بینی ایشان درباره آینده رژیم صهیونیستی و پیروزی مردم فلسطین آشکارتر می‌شود. امیدواریم چشم مسلمانان، مظلومان جهان و همه افکار عمومی آزادی‌خواه دنیا به نابودی رژیم صهیونیستی و پیروزی مردم فلسطین روشن شود؛ ملتی که طی سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از طوفان الاقصی، نمادی از مسلمانان مجاهد، مقاوم، باانگیزه و ایثارگر را به نمایش گذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه مردم فلسطین در سه سال گذشته روحیه جدیدی به جبهه مقاومت و حتی آزادگان جهان دادند که قابل تحسین است، گفت: یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های طوفان الاقصی این بود که مسئله فلسطین را بار دیگر به‌عنوان مسئله اول دنیا مطرح کرد. امروز در دانشگاه‌های مختلف جهان و در مجامع علمی، فرهنگی و سیاسی، مسئله فلسطین و حمایت از مردم این کشور به‌طور جدی مطرح است.

رمضان شریف خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی طی سال‌های متمادی تلاش کرد با استفاده از امپراتوری رسانه‌ای خود مسئله فلسطین را به فراموشی بسپارد، اما طوفان الاقصی بار دیگر مسئله فلسطین را به صحنه افکار عمومی جهان بازگرداند.