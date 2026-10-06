مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: تاکنون ۹۳ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و پیگیری‌ها برای تأمین و پرداخت باقی‌مانده مطالبات نیز در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید دارابی با اشاره به فعالیت ۵۰ مرکز خرید گندم در استان تصریح کرد: امسال ۳۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان لرستان خریداری شد.

وی، ارزش گندم خریداری شده از استان را ۱۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از ۹۳ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و پیگیری‌ها برای تأمین و پرداخت باقی‌مانده مطالبات نیز در حال انجام است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان ادامه داد: این مجموعه در کنار وظیفه خرید و ذخیره‌سازی گندم، به‌عنوان بازوی تنظیم‌گر بازار نیز در تأمین و ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی از جمله برنج، شکر و روغن نقش‌آفرینی می‌کند.

دارابی گفت: پیش‌بینی‌های لازم برای ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی استان از جمله برنج، شکر و روغن انجام شده ومشکلی در تامین این کالا‌ها نداریم.