به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، بهرام شکوری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه معدن و صنعت سنگ گفت: ایران به‌طور طبیعی ظرفیت خوبی در حوزه معدن دارد و در صنعت سنگ نیز همین ظرفیت وجود دارد.

وی افزود: ایران با وجود تولید سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن سنگ، تنها حدود ۲۳۰ میلیون دلار از بازار ۴۲ تا ۴۵ میلیارد دلاری سنگ جهان را در اختیار دارد و با رفع موانع تولید و صادرات، ظرفیت دستیابی به صادرات سالانه ۵ میلیارد دلار را دارد. ضمن اینکه با تجهیز معادن و واحد‌های فرآوری به فناوری‌های نوین، ظرفیت تولید و صادرات صنعت سنگ قابل افزایش است.

رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به ظرفیت‌های بالای معدنی کشور گفت:بخش عمده‌ای از میزان تولید سالانه سنگ در داخل کشور فرآوری و مصرف می‌شود و بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، بیش از ۸۵ درصد سنگ تولیدی در داخل کشور فرآوری و مصرف شده و ایران یکی از کشور‌هایی است که مصرف سنگ در آن بالاست.

شکوری گفت: تنها حدود ۱۵ درصد سنگ کشور صادر شده که از این میزان حدود ۱۰ درصد به صورت سنگ بریده‌شده و ۵ درصد به صورت کوپ صادر شده است.

رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به بازار جهانی سنگ افزود: تجارت سنگ در دنیا در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲ تا ۴۵ میلیارد دلار بوده، اما سهم ایران از این بازار حدود ۲۳۰ میلیون دلار است و سهم قابل توجهی از بازار جهانی نداریم.

وی افزود: ایران از نظر ذخایر سنگ با کشور ترکیه در شرایط تقریباً برابری قرار دارد، اما از نظر تنوع، ایران تنوع بیشتری دارد؛ با این حال ترکیه توانسته در حوزه صادرات نقش پررنگ‌تری ایفا کند و صادرات سنگ این کشور به حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار رسیده است.

شکوری ادامه داد: ترکیه حدود ۴۱ درصد سنگ خود را صادر می‌کند، در حالی که در ایران تنها حدود ۱۵ درصد سنگ تولیدی صادر می‌شود.

رئیس انجمن سنگ ایران گفت: اگر بتوانیم فرآوری‌ها را فعال کنیم و معادن سنگ را به نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید مجهز کنیم، صنعت سنگ ایران ظرفیت صادرات سالانه ۵ میلیارد دلار را در بازار جهانی دارد و می‌توانیم سهم بیشتری از بازار سنگ دنیا را در اختیار بگیریم.