به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در آیین کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز زنده‌یاد حاج حسن حمدان ساعدی در منطقه کوی علوی اهواز گفت: این مدرسه ۱۲ کلاسه توسط خیر نیک‌اندیش ساعدی و در مساحتی حدود هزار و ۴۰۰ متر مربع ساخته خواهد شد.

وی با اشاره به اعتبار اختصاص‌یافته برای این طرح افزود: خیر مدرسه‌ساز ۳۰ میلیارد تومان برای این کار اختصاص داده و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس نیز مبلغی خواهد پرداخت تا این طرح در اسرع وقت در منطقه محروم کوی علوی به نتیجه برسد.

موالی زاده با اشاره به سابقه خیر مدرسه‌ساز تصریح کرد: این خیر قبل از این نیز در چندین نوبت و در نقاط مختلف، کار‌های خیر ماندگار و پربرکتی انجام داده که بسیار ارزشمند است و تأکید رئیس‌جمهور محترم همواره این بوده که نهضت توسعه فضا‌های آموزشی را جدی بگیریم و در این مسیر پای کار باشیم.

موالی‌زاده با تأکید بر ضرورت توسعه فضا‌های آموزشی خاطرنشان کرد: یکی از محور‌های اصلی کار ما توسعه فضا‌های آموزشی است و باید تلاش کنیم این کار در اقصی نقاط استان به‌خوبی انجام شود تا فرزندان ما در فضا‌های مناسب تحصیل کنند و نسل آینده‌ساز از حیث ذهنی، فکری و پرورشی رشد و نمو پیدا کند.

استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت مدارس استان اظهار داشت: ما مدارس سنگی، کانکسی، مستهلک و فرسوده داریم که برخی از آنها سال‌ها از عمرشان گذشته و دیگر قابل استفاده نیستند؛ بنابراین باید این مدارس بازسازی، نوسازی و تجهیز شوند و سپس وارد مقوله کیفی و محتوایی شویم.

وی با تأکید بر دوگانه بازسازی و کیفیت‌بخشی بیان داشت: این دو کار توأمان و در کنار یکدیگر باید با قوت به عنوان یکی از محور‌های اساسی توسعه استان مدنظر قرار گیرد تا شاهد ارتقای هرچه بیشتر نظام آموزشی خوزستان باشیم.

موالی‌زاده در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران این طرح اظهار کرد: از خیر مدرسه‌ساز و همه افرادی که دغدغه توسعه فضا‌های آموزشی و بهبود شرایط تدریس و آموزش و پرورش را دارند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم و امیدواریم با همکاری همه جانبه، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر آموزش در استان باشیم.

گفتنی است استاندار خوزستان در حاشیه این مراسم به گفتگوی صمیمانه با جمعی از معلمان پرداخت و ضمن شنیدن دغدغه‌های آنها دستوراتی جهت رفع مشکلات جامعه فرهنگیان صادر کرد.