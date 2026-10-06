

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محرومان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

امید عالیشاه (انضباطی)، علیرضا علیزاده (۴ اخطاره) گل گهر سیرجان

خداداد عزیزی (انضباطی) تراکتور تبریز

فرشید اسماعیلی (انضباطی) ذوب آهن اصفهان

شاهین توکلی (کارت قرمز) فجرشهید سپاسی

بهروز نوروزی مربی (کارت قرمز)، احمد آل نعمه مربی (۲ اخطاره) فولاد خوزستان

فریبرز گرامی (۴ اخطاره) احمد اشتری مدیر رسانه (کارت قرمز) مس شهربابک

دیدار‌های هفته هشتم لیگ برتر از روز پنجشنبه آغاز می‌شود.

طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم برعهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادرفنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع‌رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت‌کننده در مسابقات خواهد بود.