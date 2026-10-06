به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، اسفندیار کاظمی گفت: ۱۵۰ خانوار عشایری استان کوچ خود را به صورت پیاده از سراب هرسم اسلام‌آبادغرب به سمت مناطق قشلاقی استان خوزستان آغاز کرده‌اند و طی کردن این مسیر حدود دو ماه زمان می‌برد.

وی با بیان اینکه کوچ عشایر استان به دو شکل درون‌استانی و برون‌استانی انجام می‌شود، افزود: حدود ۱۲۰۰ خانوار عشایری استان برون‌کوچ هستند و قشلاق را در مناطق گرمسیر استان‌های خوزستان، ایلام و لرستان سپری می‌کنند.

مدیر امور عشایری استان کرمانشاه با بیان اینکه بخشی از عشایر استان نیز درون‌کوچ هستند و برای گذراندن فصل قشلاق به مناطق گرمسیر استان از جمله قصرشیرین، سرپل‌ذهاب، گیلانغرب و مناطق گرمسیری اورامانات کوچ می‌کنند گفت: بخش دیگری از جامعه عشایری استان نیز به صورت نیمه‌کوچ‌رو یا رمه‌گردان زندگی می‌کنند.

کاظمی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای کوچ پاییزه عشایر گفت: با همکاری دستگاه‌های مربوطه برای ارائه خدمات به عشایر در زمان کوچ و همچنین تأمین امنیت آنها برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا عشایر بتوانند کوچ پاییزه خود را با سهولت انجام دهند.

وی از عشایر کوچ‌رو استان خواست کوچ پاییزه خود را با سرعت بیشتری انجام دهند و برای استقرار در مناطق گرمسیری عجله کنند.

کاظمی افزود: البته تا ۱۵ آبان امکان ورود دام‌ها به مراتع مناطق قشلاقی وجود ندارد و عشایر باید در این مدت در مراتع میان‌بند مستقر باشند یا دام‌های خود را با تغذیه دستی نگهداری کنند.

بر اساس آخرین سرشماری حدود ۱۴ هزار خانوار عشایری در استان کرمانشاه زندگی می‌کنند و حدود ۴.۵ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.