مجموعه‌ای از برنامه‌های هنری با محوریت معرفی تاریخ، هویت و میراث فرهنگی پایتخت، تا ۱۸ مهر در مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴ و فرهنگسرای اخلاق برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «هفته تهران» با هدف بازخوانی بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی پایتخت و آشنایی شهروندان با جلوه‌های مختلف تهران قدیم برگزار خواهد شد. این برنامه‌ها در حوزه‌های هنر‌های تجسمی، ادبیات، موسیقی و هنر‌های آیینی پیش‌بینی شده است.

در همین راستا، نمایشگاه گروهی عکس «دارالمؤمنین طهران» از ۱۱ تا ۲۴ مهرماه در نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق برپا می‌شود. این نمایشگاه شامل تصاویری از تهران قدیم، محلات، ابنیه تاریخی و زورخانه‌های تهران است و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۰ تا ۱۸ از آن بازدید کنند.

بخش ادبی این برنامه‌ها نیز با برگزاری دو نشست تخصصی با عنوان «یک قرن تهران» دنبال می‌شود. نخستین نشست با موضوع شعر و با رویکرد بررسی تحولات شعر تهران در یکصد سال گذشته، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۱۷ در سالن سرای حضور فرهنگسرای اخلاق برگزار خواهد شد.

همچنین نشست تخصصی ادبیات داستانی و رمان تهران قدیم با موضوع بررسی تحولات ساختاری و نگاه نویسندگان معاصر به تهران در یکصد سال گذشته، پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۶ با حضور اساتید و صاحب‌نظران در همین سالن برگزار می‌شود.

در ادامه، اجرای سرنا و دهل با عنوان «زنگ طهران» در بوستان‌ها و مدارس منطقه ۱۴ برگزار خواهد شد. پس از اجرای موسیقی نیز برنامه «نقل طهران» شامل نقالی و شاهنامه‌خوانی، با محوریت معرفی جایگاه این هنر در طهران قدیم و آشنایی با آیین و مراسم مرشدان در قهوه‌خانه‌های تهران اجرا می‌شود.

این مجموعه برنامه ها که از ۱۲ مهرماه آغاز شده تا ۱۸ مهرماه با اجرای مرشد ابوالفضل ورمزیار برگزار می‌شود.