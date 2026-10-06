بازار مصالح ساختمانی امروز (۱۴ مهر ۱۴۰۵) با تداوم روند افزایشی قیمت میلگرد و رشد نرخ برخی مقاطع تیرآهن همراه بود، در حالی که قیمت سیمان در محدوده نرخ‌های قبلی معامله شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در بازار میلگرد، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۲۵ هزار تومان معامله می‌شود و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان نیز با ۶ هزار تومان رشد بها به ۱۱۹ هزار و ۵۵۰ تومان رسید.

میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی با ۱۱ هزار تومان افزایش، ۱۱۷ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت دارد و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با ۲ هزار تومان رشد، ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان معامله می‌شود.

همچنین میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با هزار تومان افزایش، ۱۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان قیمت‌گذاری شده است و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب نیز با ۶ هزار تومان افزایش بها، به ۱۰۶ هزار و ۹۱۰ تومان رسیده است.



میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شوند.

در بازار تیرآهن، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان در محدوده ۱۲۹ هزار و ۱۳۰ تومان معامله می‌شود.

تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با ۵ هزار تومان افزایش، ۱۱۰ هزار و ۵۴۵ تومان قیمت دارد و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب نیز با ۹ هزار تومان رشد، به ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

تیرآهن ۱۴ یزد با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۱۴ هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شود و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه نیز با ۶ هزار تومان رشد، ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان قیمت‌گذاری شده است.

تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان و تیرآهن‌های ۱۴ و ۱۶ فایکو ۱۰۷ هزار و ۶۳۶ تومان قیمت دارند.

تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان نیز ۱۳۸ هزار و ۲۲۰ تومان معامله می‌شود.

امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی تهران (عمده) با نرخ ۲۶۰ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان معامله می‌شوند.

سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان، سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارند.

همچنین سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان، سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان به فروش می‌رسند.