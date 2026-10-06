رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمدگفت: طی روز‌های ۱۱ و ۱۲ مهرماه امسال، هشت مورد بیماری شدید تنفسی در شهرستان شناسایی و برای هر هشت مورد نمونه‌گیری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محسن اسدی رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد از افزایش نسبت مراجعات سرپایی شبه‌آنفلوآنزا در استان از ۱۵.۳ به ۱۷ درصد و افزایش بستری‌های ناشی از عفونت‌های تنفسی از ۱۰.۲ به ۱۱ درصد، خبر داد و گفت: در دو روز ۱۱ و ۱۲ مهرماه، هر هشت نمونه بررسی‌شده در بویراحمد برای کووید و آنفلوآنزا منفی بوده است.

اسدی با اشاره به اهمیت مراقبت در گروه‌های حساس افزود: خانواده‌ها باید در صورت بروز علائم تنفسی، وضعیت بیمار به‌ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای را با دقت بیشتری پیگیری کنند.

وی ادامه داد: افزایش مراجعات تنفسی در استان، به‌ویژه در شرایطی که سهم آنفلوآنزای نوع B در نمونه‌های مثبت ۸۰.۷ درصد اعلام شده و افزایش بستری کودکان پنج تا ۱۵ سال نیز مورد توجه قرار گرفته، ضرورت استمرار مراقبت را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد با اشاره به آغاز سال تحصیلی، و اینکه مدارس یکی از محیط‌های مهم برای انتقال بیماری‌های تنفسی است اضافه کرد: حضور طولانی‌مدت دانش‌آموزان در کلاس‌های بسته، تماس نزدیک کودکان و نوجوانان و بازگشت آنان به خانه، می‌تواند زنجیره انتقال را از مدرسه به خانواده و برعکس گسترش دهد.

اسدی افزود: در چنین شرایطی، ماندن کودک بیمار در خانه تا زمان بهبود، آموزش شست‌وشوی صحیح دست‌ها، رعایت آداب سرفه و عطسه، تهویه کلاس‌ها و توجه به علائم بیماری می‌تواند نقش مهمی در کاهش انتقال داشته باشد.