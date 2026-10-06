به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهرداد ناظریه در شورای اشتغال گرمسار گفت : افرادی دارای شرایط برای دریافت این تسهیلات به مجموعه‌های صمت ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

وی تعهد امسال اشتغال در شهرستان گرمسار را ۲ هزار و ۶۰۰ نفراعلام کرد و بر لزوم تسریع در تحقق هدف امسال تاکید کرد .

علی همتی فرماندار گرمسار هم از مدیران بانک‌های عامل خواست در ارائه پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال تلاش بیشتری کنند و از روند اداری‌های غیر ضروری بکاهند.